ЕС может устроить провокацию, чтобы втянуть Соединённые Штаты в вооружённый конфликт с Российской Федерацией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.
Кроме того, он не исключил, что европейские государства могут готовить что-то «вроде Пёрл-Харбора».
«Следует проявлять осмотрительность в отношении того, что происходит в Европе, чтобы действительно ли ЕС намерен начать войну с РФ или готовит что-то вроде Пёрл-Харбора, когда произойдёт какая-то провокация, например, они собьют российский самолёт или подвергнется нападению российский корабль, или что-то в этом роде, что в итоге может втянуть США в конфликт с РФ», — сказал Крук, комментарий прозвучал в эфире YouTube.
При этом, по его словам, «европейцы не станут начинать атаку». Кроме того, он отметил, что у ЕС нет ни денег, ни человеческих ресурсов, ни оружия для вооружённого конфликта с Российской Федерацией.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС представил документ, где говорится о войне против РФ.