Скидок не будет: программы лояльности на маркетплейсах хотят запретить

Глава Сбера, ВТБ, Т—банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки и косвенные формы финансирования покупателям, включая бонусные программы. Под документом стоят подписи Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского, пишет ТАСС.
В письме отмечается, что целесообразно ввести запрет на вложение маркетплейсами средств в снижение цен — как через прямые скидки и акции, так и через бонусы, возвраты и маркетинговые субсидии. Исключение планируется сделать для собственных товаров платформ и социально значимых категорий.
«В любом случае скидки и акции не должны зависеть от способа оплаты или связанного с ним банка», — подчеркивается в документе.
Авторы ссылаются на мировой опыт, в частности на регламенты ЕС, ограничивающие антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны крупных платформ. Они уверены, что меры не повлияют на повышение цен для покупателей.
Однако председатель Общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов прогнозирует рост цен на товары на 15−20% после отмены скидок на маркетплейсах. Против инициативы выступила и «Деловая Россия» — об этом сообщил её глава Алексей Репик.
Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала цены на маркетплейсах. Она рассказала, что стоимость на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты. Набиуллина отметила, что Центробанк РФ уделяет особое внимание прозрачности ценовых механизмов, а несоответствие стоимости в зависимости от метода оплаты может ввести потребителей в заблуждение.
Ранее директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров отметил, что «глубокие скидки» маркетплейсов могут использоваться как инструмент для вытеснения конкурентов. По его мнению, платформы компенсируют продавцам разницу между объявленной скидочной ценой и реальной стоимостью товара, что позволяет им искусственно занижать цены и создавать недобросовестную конкуренцию.