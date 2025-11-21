Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ будут сообщать наследникам о долгах умершего: вот зачем это нужно

Россияне смогут отказаться от наследства, заранее узнав о долгах умершего.

Источник: Комсомольская правда

В России обяжут нотариусов своевременно сообщать наследникам о долгах их умерших родственников. Соответствующий закон будет опубликован 24 ноября и после опубликования вступит в силу, информирует ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирину Панькину.

«Данный закон позволит уберечь граждан от ситуаций, когда вместе с наследуемым имуществом они зачастую неожиданно получают неисполненные долговые обязательства наследодателя», — сказала Панькина.

Сообщается, что в обязанности нотариуса войдёт проверка наличия долгов у наследодателя. Получив информацию от нотариуса, наследник сможет принять взвешенное решение о вступлении в наследство или отказе от него.

Напомним, вместе с имуществом принявшему наследство гражданину также достаются и долги наследодателя.

Ранее сообщалось, что нотариус, к которому пришли потенциальные наследники, обязан запрашивать информацию в Едином государственном реестре ЗАГС. И таким образом удостоверяться, что наследодатель действительно умер и его смерть зарегистрирована.

Как из-за наследства в курортном городе брат и сестра стали врагами, читайте здесь на KP.RU.