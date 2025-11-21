В РФ будут сообщать наследникам о долгах умершего: вот зачем это нужно

В России обяжут нотариусов своевременно сообщать наследникам о долгах их умерших родственников. Соответствующий закон будет опубликован 24 ноября и после опубликования вступит в силу, информирует ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирину Панькину.
«Данный закон позволит уберечь граждан от ситуаций, когда вместе с наследуемым имуществом они зачастую неожиданно получают неисполненные долговые обязательства наследодателя», — сказала Панькина.
Сообщается, что в обязанности нотариуса войдёт проверка наличия долгов у наследодателя. Получив информацию от нотариуса, наследник сможет принять взвешенное решение о вступлении в наследство или отказе от него.
Напомним, вместе с имуществом принявшему наследство гражданину также достаются и долги наследодателя.
Ранее сообщалось, что нотариус, к которому пришли потенциальные наследники, обязан запрашивать информацию в Едином государственном реестре ЗАГС. И таким образом удостоверяться, что наследодатель действительно умер и его смерть зарегистрирована.
