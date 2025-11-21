В РФ будут сообщать наследникам о долгах умершего: вот зачем это нужно

В России обяжут нотариусов своевременно сообщать наследникам о долгах их умерших родственников. Соответствующий закон будет опубликован 24 ноября и после опубликования вступит в силу, информирует ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирину Панькину.