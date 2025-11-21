Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Толмачёво задерживаются 12 рейсов

Двенадцать рейсов задерживаются. Один рейс отменён на вылет, ещё один — на прилёт.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирском аэропорту Толмачёво утром 21 ноября изменилось расписание прилётов и вылетов. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 12 рейсов, ещё два — отменены.

Самая большая задержка — у рейса из Петропавловска-Камчатского, он опаздывает на 3 часа 28 минут. Минимальная задержка — у рейса из Улан-Удэ, который прибудет с опозданием всего 45 минут.

Среди других задержанных рейсов — Иркутск (1 час 10 минут), Якутск (1 час 55 минут), Хабаровск (1 час 15 минут), Благовещенск (2 часа 45 минут), Магадан (1 час 20 минут), Владивосток (55 минут), Южно-Сахалинск (1 час 5 минут), Пекин (1 час 25 минут) и два рейса из Нерюнгри (первый — 1 час 25 минут, второй — 48 минут).

Отменён прилёт самолёта из Москвы.

Кроме того, в вылетной программе также произошли изменения: рейс из Новосибирска в Талакан сегодня не выполняется.