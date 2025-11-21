В аэропорту Толмачёво задерживаются 12 рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачёво утром 21 ноября изменилось расписание прилётов и вылетов. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 12 рейсов, ещё два — отменены.
Самая большая задержка — у рейса из Петропавловска-Камчатского, он опаздывает на 3 часа 28 минут. Минимальная задержка — у рейса из Улан-Удэ, который прибудет с опозданием всего 45 минут.
Среди других задержанных рейсов — Иркутск (1 час 10 минут), Якутск (1 час 55 минут), Хабаровск (1 час 15 минут), Благовещенск (2 часа 45 минут), Магадан (1 час 20 минут), Владивосток (55 минут), Южно-Сахалинск (1 час 5 минут), Пекин (1 час 25 минут) и два рейса из Нерюнгри (первый — 1 час 25 минут, второй — 48 минут).
Отменён прилёт самолёта из Москвы.
Кроме того, в вылетной программе также произошли изменения: рейс из Новосибирска в Талакан сегодня не выполняется.