Новосибирских водителей оштрафуют за летние шины зимой

Водителям напоминают, что зимние шины должны быть установлены на все колеса автомобиля, иметь остаточную глубину протектора не менее 4 мм и не сочетаться с летними или нешипованными шинами на одной оси. Для грузовиков и автобусов массой свыше 3,5 тонн дополнительно требуется наличие цепей противоскольжения.