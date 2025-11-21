Ричмонд
Новосибирских водителей оштрафуют за летние шины зимой

С 1 декабря 2025 года в России вступает в силу административная ответственность за использование летних шин в зимний период.

Источник: Freepik

Водителям Новосибирска напоминают, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а при отказе устранить несоответствие возможны более строгие меры, вплоть до приостановки регистрации автомобиля.

Запрет на эксплуатацию летних шин зимой и шипованных летом действует с сентября 2023 года. Исключение составляют всесезонные шины, которые разрешено использовать круглый год.

Эксперты отмечают, что проверка сезонности шин проводится как при обычных остановках, так и во время специальных рейдов. Сотрудники ГАИ определяют соответствие резины сезону по маркировке на шинах — символам M+S, M&S, MS или изображению горной вершины со снежинкой.

Водителям напоминают, что зимние шины должны быть установлены на все колеса автомобиля, иметь остаточную глубину протектора не менее 4 мм и не сочетаться с летними или нешипованными шинами на одной оси. Для грузовиков и автобусов массой свыше 3,5 тонн дополнительно требуется наличие цепей противоскольжения.

Соблюдение сезонности шин — ключевой фактор безопасности на зимних дорогах, особенно в условиях прогнозируемых снегопадов в Новосибирске на следующей неделе.