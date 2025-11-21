Новосибирских водителей оштрафуют за летние шины зимой

Водителям Новосибирска напоминают, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а при отказе устранить несоответствие возможны более строгие меры, вплоть до приостановки регистрации автомобиля.
Запрет на эксплуатацию летних шин зимой и шипованных летом действует с сентября 2023 года. Исключение составляют всесезонные шины, которые разрешено использовать круглый год.
Эксперты отмечают, что проверка сезонности шин проводится как при обычных остановках, так и во время специальных рейдов. Сотрудники ГАИ определяют соответствие резины сезону по маркировке на шинах — символам M+S, M&S, MS или изображению горной вершины со снежинкой.
Водителям напоминают, что зимние шины должны быть установлены на все колеса автомобиля, иметь остаточную глубину протектора не менее 4 мм и не сочетаться с летними или нешипованными шинами на одной оси. Для грузовиков и автобусов массой свыше 3,5 тонн дополнительно требуется наличие цепей противоскольжения.
Соблюдение сезонности шин — ключевой фактор безопасности на зимних дорогах, особенно в условиях прогнозируемых снегопадов в Новосибирске на следующей неделе.