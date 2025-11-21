Гараж и жилой дом горели в Мангистау

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло в поселке Баскудык — сначала загорелся отдельно стоящий гараж, а после пламя перекинулось на кровлю соседнего жилого дома. Прибывшим пожарным удалось остановить распространение огня. «Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей МЧС пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении МЧС. Пострадавших нет.