Четыре пассажира не смогли улететь из Новосибирска рейсами S7 из-за овербукинга

Авиакомпания «Сибирь» вновь оштрафована за отказы в авиаперевозках. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инциденты произошли в этом июле на рейсах из Новосибирска в Иркутск и Абакан, когда четырём пассажирам было отказано в посадке на борт из-за превышения числа регистраций над фактическим количеством мест.
Нарушение было выявлено в ходе проверки Новосибирской транспортной прокуратуры, инициированной по жалобам граждан. Авиакомпания была привлечена к административной ответственности за оказание услуг с нарушением требований законодательства РФ, совершённое повторно. Наказание — штраф в 30 тысяч рублей.
