Дикого пеликана в Казахстане выпустили на волю, а лебеди не смогли взлететь

В Акмолинской области после реабилитации выпустили на волю дикого пеликана, но остались два лебедя, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «МИР 24», пеликан отбился от стаи и спасатели обнаружили ее в одном из карьеров. Вскоре пеликан стремительно пошел на поправку, окреп и полностью оправился после стресса. Специалисты привезли его в один из водоемов Бурабайского района и там на днях выпустили на волю.

На лечении остаются два лебедя, самец и самка. Оба оказались на льду и не смогли подняться в воздух. Сейчас обе птицы живут в одном вольере. Специалисты рассчитывают выпустить их летом.

«Белого привезли 12 ноября, вот недавно совсем. Самец он уже взрослый. Второй лебедь молодой, он не мог встать на крыло. Внешних повреждений нет. В данный момент лебеди у нас на доращивании. Находятся на реабилитации, восстановление сил, ну и лечение тоже проводим. Антистрессовые препараты вводим, витаминные, антишоковые», — пояснил ветеринар зоосада Элдар Файзуллин.

В Алматы лебеди переехали в зимние вольеры, а рыбы остались на зимовку в прудах.