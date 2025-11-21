Во Владивостоке женщине удалили опухоль весом почти 2 килограмма

В отделении онкогинекологии Приморского краевого онкодиспансера врачи провели уникальную операцию по удалению гигантской 30-сантиметровой опухоли малого таза у 63-летней жительницы Владивостока. Новообразование весило почти 2 килограмма и врастало в соседние органы, что усложняло хирургическое вмешательство.
Как сообщил Telegram-канал «Приморская медицина», пациентку уже выписали, и она признаётся, что до сих пор не может поверить своему счастью: столь высокотехнологичная помощь была оказана по ОМС.
Женщина длительное время отмечала боли в спине, онемение рук и увеличение живота, однако серьёзных жалоб не предъявляла. В марте она обратилась к ревматологу, после чего на КТ выявили опухоль. В одном из медучреждений пациентке сообщили о чрезмерном риске вмешательства, семья рассматривала варианты лечения в Москве, но пациентка была уже измучена и готова отказаться от терапии.
По настоянию дочери она обратилась в краевой онкодиспансер. После консультации женщина впервые почувствовала надежду. Несколько недель пациентка принимала решение и всё же доверилась специалистам.
Во время операции команда под руководством Константина Сергеевича Будённого разделила твёрдые сращения и выполнила полное удаление опухоли, сохранив жизненно важные структуры.