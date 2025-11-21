Во Владивостоке женщине удалили опухоль весом почти 2 килограмма

Женщина длительное время отмечала боли в спине, онемение рук и увеличение живота, однако серьёзных жалоб не предъявляла. В марте она обратилась к ревматологу, после чего на КТ выявили опухоль. В одном из медучреждений пациентке сообщили о чрезмерном риске вмешательства, семья рассматривала варианты лечения в Москве, но пациентка была уже измучена и готова отказаться от терапии.