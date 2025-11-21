В Белом доме объяснили, почему Трамп назвал журналистку «свинкой»

Американский лидер Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой», так как его расстраивают ложные обвинения в СМИ. Об этом в четверг, 20 ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Инцидент произошел 18 ноября на борту самолета Air Force One. Тогда же политик обозвал представительницу СМИ за вопрос об обнародовании документов о финансисте Джеффри Эпштейне.
По словам Левитт, глава США всегда честен с журналистами президентского пула. Это одна из причин, по которой его переизбрали на второй срок президентства.
— Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации, — отметила она.
Представитель Белого дома также сравнила Трампа с его предшественником Джо Байденом, который всегда «лгал и исчезал», передает C-Span.
До этого президент США утверждал, что считал покойного финансиста Эпштейна «больным извращенцем», поэтому он выгнал его из своего клуба в штате Флорида.
После американский лидер подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов скандального финансиста.