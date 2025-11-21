Ричмонд
В Белом доме объяснили, почему Трамп назвал журналистку «свинкой»

Американский лидер Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой», так как его расстраивают ложные обвинения в СМИ. Об этом в четверг, 20 ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Инцидент произошел 18 ноября на борту самолета Air Force One. Тогда же политик обозвал представительницу СМИ за вопрос об обнародовании документов о финансисте Джеффри Эпштейне.

По словам Левитт, глава США всегда честен с журналистами президентского пула. Это одна из причин, по которой его переизбрали на второй срок президентства.

— Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации, — отметила она.

Представитель Белого дома также сравнила Трампа с его предшественником Джо Байденом, который всегда «лгал и исчезал», передает C-Span.

До этого президент США утверждал, что считал покойного финансиста Эпштейна «больным извращенцем», поэтому он выгнал его из своего клуба в штате Флорида.

После американский лидер подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов скандального финансиста.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше