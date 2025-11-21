Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 ноября

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 21 ноября 2025 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 21 ноября 2025 года.

Овнов ожидает беспокойный день, в котором дел окажется намного больше, чем сил и желания их выполнять. Польза от усилий может быть ниже ожидаемой, но новые занятия способны привести к интересным знакомствам и изменить взгляд на привычные вещи.

Тельцам стоит сделать упор на работу: если не отвлекаться на разговоры, можно добиться впечатляющего результата. Однако не стоит слишком доверять даже близким людям, потому что некоторые могут ревновать к успехам. Финансовые решения лучше принимать с осторожностью.

Близнецам сегодня не стоит ввязываться в рисковые ситуации или пытаться быстро продвинуться в делах. Велика вероятность, что день пройдет в рутине, а значимых прорывов не произойдет. Лучше спокойно разбираться с мелочами и не строить завышенных ожиданий.

Раков могут утомить внезапные трудности, из-за которых начатые дела будет сложно завершить. Союзники, на помощь которых вы рассчитывали, могут оказаться заняты собственными проблемами. Финансовые и рабочие вопросы сегодня лучше не обсуждать.

Львам будет непросто сосредоточиться, и мысли будут уходить куда угодно, но только не к практическим задачам. Поддержка близкого человека поможет вернуть фокус и настроиться на правильный лад. В вопросах денег стоит больше доверять себе, а не чужим советам.

Дев сегодня ждет интересный, но не самый продуктивный день: они могут хвататься за разные дела и быстро терять к ним интерес. Замечания окружающих будут раздражать сильнее обычного, поэтому важно не принимать слова людей близко к сердцу. Во второй половине дня вероятны небольшие недоразумения.

Весам повезет в общении: они смогут легко расположить к себе нужных людей и произвести правильное впечатление. Умело показывая свои сильные стороны, они могут получить шанс продвинуться в карьере. Особенно успешными будут те, кто готов проявить изобретательность.

Скорпионов ожидает спокойное утро, идеально подходящее для семейных разговоров и решения давних недоразумений. С близкими людьми они быстро находят общий язык, что помогает улучшить атмосферу вокруг. Этот день хорошо подходит для восстановления гармонии.

Стрельцов ждет удачный день для общения и деловых встреч, где получится подстроиться под любого человека. Возможны рабочие поездки или успешные сделки. Сбор и анализ информации пройдут особенно эффективно и могут удивить окружающих.

Козероги смогут многое успеть и будут чувствовать в себе достаточно сил для решительных шагов. Поддержка обстоятельств позволит взяться за перспективные задачи и довести их до отличного результата. День обещает быть стабильным и без финансовых трудностей.

Водолеев ждет время, когда можно проявить находчивость и быстро освоить новые знания. Они смогут не только научиться сами, но и помочь другим, заслужив доверие и поддержку, в том числе материальную. Отказываться от помощи сейчас не стоит — она может оказаться долгосрочной.

Рыбы проведут день спокойно и организованно, успевая справляться с тем, что давно не давало покоя. Возможна приятная встреча с друзьями и получение интересных предложений по работе. На такие возможности можно соглашаться без долгих раздумий, передает «РГ».