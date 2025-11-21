Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 ноября

Водолеев ждет время, когда можно проявить находчивость и быстро освоить новые знания. Они смогут не только научиться сами, но и помочь другим, заслужив доверие и поддержку, в том числе материальную. Отказываться от помощи сейчас не стоит — она может оказаться долгосрочной.