Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 21 ноября 2025 года.
Овнов ожидает беспокойный день, в котором дел окажется намного больше, чем сил и желания их выполнять. Польза от усилий может быть ниже ожидаемой, но новые занятия способны привести к интересным знакомствам и изменить взгляд на привычные вещи.
Тельцам стоит сделать упор на работу: если не отвлекаться на разговоры, можно добиться впечатляющего результата. Однако не стоит слишком доверять даже близким людям, потому что некоторые могут ревновать к успехам. Финансовые решения лучше принимать с осторожностью.
Близнецам сегодня не стоит ввязываться в рисковые ситуации или пытаться быстро продвинуться в делах. Велика вероятность, что день пройдет в рутине, а значимых прорывов не произойдет. Лучше спокойно разбираться с мелочами и не строить завышенных ожиданий.
Раков могут утомить внезапные трудности, из-за которых начатые дела будет сложно завершить. Союзники, на помощь которых вы рассчитывали, могут оказаться заняты собственными проблемами. Финансовые и рабочие вопросы сегодня лучше не обсуждать.
Львам будет непросто сосредоточиться, и мысли будут уходить куда угодно, но только не к практическим задачам. Поддержка близкого человека поможет вернуть фокус и настроиться на правильный лад. В вопросах денег стоит больше доверять себе, а не чужим советам.
Дев сегодня ждет интересный, но не самый продуктивный день: они могут хвататься за разные дела и быстро терять к ним интерес. Замечания окружающих будут раздражать сильнее обычного, поэтому важно не принимать слова людей близко к сердцу. Во второй половине дня вероятны небольшие недоразумения.
Весам повезет в общении: они смогут легко расположить к себе нужных людей и произвести правильное впечатление. Умело показывая свои сильные стороны, они могут получить шанс продвинуться в карьере. Особенно успешными будут те, кто готов проявить изобретательность.
Скорпионов ожидает спокойное утро, идеально подходящее для семейных разговоров и решения давних недоразумений. С близкими людьми они быстро находят общий язык, что помогает улучшить атмосферу вокруг. Этот день хорошо подходит для восстановления гармонии.
Стрельцов ждет удачный день для общения и деловых встреч, где получится подстроиться под любого человека. Возможны рабочие поездки или успешные сделки. Сбор и анализ информации пройдут особенно эффективно и могут удивить окружающих.
Козероги смогут многое успеть и будут чувствовать в себе достаточно сил для решительных шагов. Поддержка обстоятельств позволит взяться за перспективные задачи и довести их до отличного результата. День обещает быть стабильным и без финансовых трудностей.
Водолеев ждет время, когда можно проявить находчивость и быстро освоить новые знания. Они смогут не только научиться сами, но и помочь другим, заслужив доверие и поддержку, в том числе материальную. Отказываться от помощи сейчас не стоит — она может оказаться долгосрочной.
Рыбы проведут день спокойно и организованно, успевая справляться с тем, что давно не давало покоя. Возможна приятная встреча с друзьями и получение интересных предложений по работе. На такие возможности можно соглашаться без долгих раздумий, передает «РГ».