Поезд из Крыма в Омск снова сократил маршрут до Тюмени

Полное восстановление привычного графика движения поезда ожидается только в апреле 2026 года.

Источник: Пресс-служба ЗСЖД

С 15 января поезд сообщением Симферополь-Омск будет курсировать только до Тюмени. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» на своём официальном сайте.

Пассажирам, следующим в Симферополь, необходимо сначала добраться до Тюмени, где можно будет пересесть на этот поезд. В компании поясняют, что изменение маршрута связано с плановыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре.

Полное восстановление привычного графика движения поезда ожидается только в апреле 2026 года. Также с 16 февраля временно приостановлена продажа билетов на поезд отправлением из Симферополя. О возобновлении продаж пассажиров проинформируют дополнительно.

Это уже не первое изменение маршрута данного поезда. В конце сентября 2024 года он также курсировал только до Тюмени, но в декабре был возвращен к прежнему расписанию после многочисленных обращений пассажиров.

Ранее мы сообщали, что для Омска выделили средства на перевозку льготников на самолётах.