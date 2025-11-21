Ричмонд
Левитт: Трамп назвал журналистку «свинкой», расстроившись из-за лжи в СМИ

Президент США назвал журналистку «свинкой» после вопроса о материалах по делу Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал сотрудницу Bloomberg Кэтрин Люси «свинкой» в связи с тем, что расстраивается из-за ложных публикаций в средствах массовой информации, заявила пресс-секретарь президента США Каролин Левитт.

«Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», — сказала она.

Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями СМИ, Левитт ответила на соответствующий вопрос. По её словам, «прямой и честный президент» лучше, чем бывший американский лидер Джо Байден, который «лгал и исчезал».

Напомним, Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Кэтрин Люси спросила, не скрывает ли Трамп что-то, относящееся к упоминаемым в переписке Эпштейна лицам. В ответ он указал на неё пальцем и сказал: «Тихо, тихо, свинка».

Ранее сообщалось, что суммы в иске президента Трампа к британской вещательной телерадиокорпорации BBC сравнимы с её годовым бюджетом.

