РКН попросили обязать СМИ указывать в новостях об инициативах имена их авторов

«В связи с изложенным прошу вас рассмотреть возможность обязать СМИ и блогеров, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, при размещении информации в СМИ и социальных сетях о действиях (включая законодательные инициативы и заявления) членов Федерального собрания Российской Федерации, региональных органов законодательной власти, избирательных объединений и их членов обязательно указывать совершающего описанное действие (при групповом действии, например при внесении законопроекта группой депутатов — не менее одного участника действия), а также его партийную (фракционную) принадлежность», — говорится в документе.