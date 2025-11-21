РКН попросили обязать СМИ указывать в новостях об инициативах имена их авторов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия») направил письмо на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой обязать СМИ и блогеров в своих публикациях об инициативах депутатов Госдумы указывать имена авторов инициативы и их партийную принадлежность. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.
«В связи с изложенным прошу вас рассмотреть возможность обязать СМИ и блогеров, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, при размещении информации в СМИ и социальных сетях о действиях (включая законодательные инициативы и заявления) членов Федерального собрания Российской Федерации, региональных органов законодательной власти, избирательных объединений и их членов обязательно указывать совершающего описанное действие (при групповом действии, например при внесении законопроекта группой депутатов — не менее одного участника действия), а также его партийную (фракционную) принадлежность», — говорится в документе.
Депутат отметил, что новости об инициативах депутатов и политиков — распространенный контент в интернете. Однако часто из публикации непонятно, кто является автором той или иной идеи. «Весьма часто в сообщениях средств массовой информации или блогеров не указывается автор описываемой инициативы, а используются размытые (“депутаты предложили”, “в Госдуме намерены”) или прямо искажающие реальность (когда предложение объявляется уже свершившимся фактом) формулировки», — добавил он.
Делягин подчеркнул, что из-за этого авторы несерьезных или непопулярных законодательных инициатив уходят от личной и партийной репутационной ответственности, что оказывает негативное влияние на имидж государства и отдельных его институтов в глазах российского общества.