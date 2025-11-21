Марочко допустил освобождение Мирнограда в ближайшее время

Мирноград в ДНР в ближайшее время будет освобожден российскими войсками, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ продвигаются в направлении центрального района Мирнограда, наши бойцы установили контроль в южной части города.
«Сейчас там действительно очень жарко, судя по сообщениям с мест. И я предполагаю, что в ближайшее время наши военнослужащие выполнят те задачи, которые поставлены командованием», — сказал Марочко.
Военный эксперт назвал положение противника в городе патовым, бойцы РФ берут группировку ВСУ в кольцо.