Новые парковки сделали у парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде

73 новых парковочных места появились у парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде, сообщил глава города Юрий Шалабаев на своих страницах в своих соцсетях.
Дополнительные парковки сделали на проспекте Гагарина от улицы Медицинской до улицы 40 лет Октября.
«Парковочные карманы расположены рядом со входами в парк», — уточнил Юрий Шалабаев.
По информации МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей», вблизи парка подрядчик сделал дорожное покрытие на самих парковочных местах, а также обустроил дополнительные тротуары ко входам в парк.
«Нанесена разметка, обозначающая места для парковки, и установлены соответствующие дорожные знаки», — рассказал первый заместитель гендиректора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов. «Грамотно организованное парковочное пространство позволяет увеличить скорость прохождения транспортного потока», — подчеркнул ведущий инженер Центра организации дорожного движения" Дмитрий Мацкевич.
Кроме того, в ноябре было завершено расширение Казанского съезда на участке от Гребного канала до Георгиевского съезда. На этом месте устроена дополнительная полоса от Гребного канала по направлению к Речному вокзалу.
«Теперь выделена отдельная полоса для поворота налево. Благодаря этому у нас получилось снизить заторы, а в перспективе — уменьшить аварийность», — отметил Дмитрий Мацкевич.
Ранее Юрий Шалабаев сообщил, что все работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 2025 года полностью завершены.