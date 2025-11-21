Минздрав разрешил применение двух новых индивидуальных вакцин против рака

Первый препарат — мРНК-вакцина НЕООНКОВАК, разработанная в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Она предназначена для пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Второй препарат — пептидная вакцина Онкопепт, созданная в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины имени Лопухина, и применяется при метастатическом колоректальном раке.