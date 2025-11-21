Минздрав разрешил применение двух новых индивидуальных вакцин против рака

В России одобрены два индивидуальных препарата для терапии онкологических заболеваний, однако их использование рассматривается как вспомогательный метод, а не универсальное средство от рака.
Как выяснилось, разрешение было выдано 20 ноября. На заседании коллегии Минздрава глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что новые технологии лишь дополняют существующие схемы лечения. По данным министерства, речь идет о персональных вакцинах, создаваемых индивидуально для каждого пациента на основе генетического анализа опухоли.
Первый препарат — мРНК-вакцина НЕООНКОВАК, разработанная в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Она предназначена для пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи. Второй препарат — пептидная вакцина Онкопепт, созданная в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины имени Лопухина, и применяется при метастатическом колоректальном раке.
В Минздраве отмечают, что препараты имеют четко ограниченные показания и выпускаются под конкретного человека. Ученым предстоит определить реальные возможности таких технологий, их эффективность и безопасность в клинической практике. Массового использования на данном этапе не планируется.
