Пезешкиан предложил перенести столицу Ирана из Тегерана

Столицу Ирана необходимо перенести из Тегерана — город страдает от перенаселения и дефицита воды. Такое мнение в четверг, 20 ноября, выразил глава государства Масуд Пезешкиан.

— У нас нет выбора. Это необходимость, — подчеркнул иранский президент.

Он также добавил, что население мегаполиса растет ежедневно. С каждым годом становится труднее обеспечивать жителей водой, так как ее слишком мало.

Кроме того, с подобной проблемой столкнулась не только столица Ирана. Это также касается некоторых провинций страны.

Последние пять лет в Иране фиксируется устойчивое снижение количества осадков. В 2025 году в Тегеране выпало осадков на 40 процентов меньше нормы, передает агентство Fars.

Несмотря на проблемы, недавно Пезешкиан заявил, что Тегеран намерен восстановить свои ядерные объекты с усиленной мощностью. Все ядерные разработки ориентированы исключительно на гражданские нужды.

Еще в июле политик издавал указ, в рамках которого страна временно прекращает сотрудничать с МАГАТЭ. За несколько недель до этого американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам.

