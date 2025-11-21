Ректору омского университета вручили орден

Среди награжденных оказался и представитель из Омской области — ректор ОмГУПС Сергей Овчаренко.
Согласно официальному сообщению, руководителя омского вуза представили к ордену Дружбы, который вручается в том числе «за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики».
Напомним, Сергей Овчаренко является ректором Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) с 2013 года.
Отметим, ранее той же награды удостоены спикер Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов и главный балетмейстер Государственного Омского русского народного хора Зуфар Толбеев.