Ректору омского университета вручили орден

В минувший четверг, 20 ноября 2025 года, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам транспортной отрасли, обозначено в официальном телеграм-канале Правительства.

Источник: Reuters

Среди награжденных оказался и представитель из Омской области — ректор ОмГУПС Сергей Овчаренко.

Согласно официальному сообщению, руководителя омского вуза представили к ордену Дружбы, который вручается в том числе «за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики».

Напомним, Сергей Овчаренко является ректором Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) с 2013 года.

Отметим, ранее той же награды удостоены спикер Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов и главный балетмейстер Государственного Омского русского народного хора Зуфар Толбеев.