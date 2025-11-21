Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе

У туристов не было связи и переводчика, но нашёлся русско-корейский разговорник. С его помощью врач объяснила корейским девушкам, что работает в больнице. Она нашла в автобусе тонометр, который показал критически низкое давление — 50 на 20 миллиметров ртутного столба, а пациентка находилась в состоянии сильнейшего стресса.