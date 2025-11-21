Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Врач из Владивостока по пути из отпуска в КНДР оказала помощь студентке из Северной Кореи, которой стало плохо в туристическом автобусе, сообщает Приморская краевая клиническая больница № 2.
«Во время возвращения из Северной Кореи, где проводила отпуск зав. отделом ОМПР, врач-инфекционист Центра СПИД Анастасия Черникова, она оказала помощь девушке, которая почувствовала себя плохо», — говорится в сообщении.
Автобус от туристической фирмы сломался и к россиянам подсадили группу северокорейских студенток, ехавших на учебу во Владивосток. В пути одну из пассажирок сначала сильно тошнило, и все думали, что ее укачало, потом она стала терять сознание.
У туристов не было связи и переводчика, но нашёлся русско-корейский разговорник. С его помощью врач объяснила корейским девушкам, что работает в больнице. Она нашла в автобусе тонометр, который показал критически низкое давление — 50 на 20 миллиметров ртутного столба, а пациентка находилась в состоянии сильнейшего стресса.
С помощью жестов и разговорника выяснилось, что студентка около суток добиралась до станции и почти ничего не ела. Девушку накормили и через 30 минут давление стало приходить в норму.