В России в восьмой раз стартует акция «Елка желаний»: организаторы пообещали много нового и интересного

Организаторы ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний», Движение Первых при поддержке Росмолодежь, провели в Национальном центре «Россия» пресс-конференцию, посвящённую старту одной из добрых и по-новогоднему сказочных акций. Организаторы рассказали о формате акции в новом сезоне, её нововведениях и дополнительных направлениях помощи.
Как отметил руководитель Росмолодёжи Григория Гурова, в этом году акция станет платформой для продвижения отечественных игр и игрушек, тех, кто победил в конкурсе «Родная игрушка». Особое внимание будет уделено созданию доступной и инклюзивной среды для всех участников.
По словам, председателя правления Движения Первых Артура Орлова, в прошлом году акция помогла исполнить желания десяткам тысяч детей, в этом году уже поступило 35 тысяч заявок — их реализуют до конца следующего года.
Главные нововведения «Елки желаний»-2025 — это отмена правила «пропуска сезона»: теперь дети смогут загадывать желания ежегодно. Также семейные заявки можно будет разделять, чтобы желания исполняли разные благотворители. А чтобы подавать заявки было удобнее организаторы запустили чат-бот акции в мессенджере МАХ.
Кроме того, в этом году акция пополнится новыми форматами: «Праздник на стол», в рамках которого малообеспеченные семьи получат продуктовые сертификаты, «Внуки с подарками» — будут оказывать помощь одиноким пожилым людям и «Хвостатый Новый год» — сбор подарков для животных из приютов.
Открытие центральной «Ёлки желаний» состоится 2 декабря на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ и проведение детских встреч с Дедом Морозом.
Напомним, акция проводится с 2018 года и неизменно каждый год в ней принимает участие президент России Владимир Путин, лены кабмина, сенаторы и депутатский корпус.
Так, в январе этого года президент сделал сказку реальностью для 13-летней Арины Леоновой из Горловки, которая осталась сиротой и теперь живет с семьей своей старшей сестры. Арина призналась, что хочет побывать в Санкт-Петербурге, и съездила туда.
А годом ранее Владимир Путин исполнил заветную мечту семиклассницы Таисии Леоновой, а после поговорил с девочкой по телефону. Девочка рассказала главе государства, как исполнилась ее мечта — побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Тогда же президент созвонился с 8-летней Кристиной Син из Южно-Сахалинска, которой помог в рамках акции «Елка желаний» осуществить мечту побывать на Байкале. Она не только съездила на озеро, но и побывала в нерпинарии, где ей показали местных нерп.