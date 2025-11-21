Боец Валерий Тимохов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Боец Валерий Тимохов из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Валерий родился в 1969 году в Шелехове. После учебы в школе интернат стал помощником машиниста электровоза. Вся его 30-летняя карьера была связана с железной дорогой, там он проработал сварщиком, а затем монтером пути.
— К своим 56 годам он создал прекрасную семью и вырастил трех дочерей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.
Валерий Тимохов не был на срочной службе, при этом не смог остаться в стороне и добровольно отправился на защиту Родины. Стрелок радиотелефонист Тимохов погиб 28.06.2025. Его будут помнить мама, трое дочерей и шестеро внуков, друзья и коллеги. Прощание с Валерием пройдет на Аллее Героев в пади Талая, на Слюдянском кладбище.