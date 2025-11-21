Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Валерий Тимохов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Вся его 30-летняя карьера была связана с железной дорогой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Валерий Тимохов из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Валерий родился в 1969 году в Шелехове. После учебы в школе интернат стал помощником машиниста электровоза. Вся его 30-летняя карьера была связана с железной дорогой, там он проработал сварщиком, а затем монтером пути.

— К своим 56 годам он создал прекрасную семью и вырастил трех дочерей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.

Валерий Тимохов не был на срочной службе, при этом не смог остаться в стороне и добровольно отправился на защиту Родины. Стрелок радиотелефонист Тимохов погиб 28.06.2025. Его будут помнить мама, трое дочерей и шестеро внуков, друзья и коллеги. Прощание с Валерием пройдет на Аллее Героев в пади Талая, на Слюдянском кладбище.