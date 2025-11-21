Ваша посылка в опасности: мошенники крадут деньги под видом курьеров в Приморье

Специалисты напоминают о главном правиле — никогда не передавать коды из СМС, пароли и данные карт по телефону и не переходить по подозрительным ссылкам. Настоящие службы доставки никогда не запрашивают эту информацию. Все операции подтверждаются только в их официальных приложениях или на сайтах. При малейшем подозрении положите трубку и сами перезвоните в компанию по номеру с ее официального сайта.