Ваша посылка в опасности: мошенники крадут деньги под видом курьеров в Приморье

В разгар сезонных распродаж, когда количество заказов и уведомлений зашкаливает, жители Приморья стали мишенью для нового вида мошеннических атак. Злоумышленники маскируются под курьеров служб доставки и придумывают изощренные способы, чтобы завладеть чужими деньгами, сообщает пресс-служба правительства Приморья.
«Частая уловка мошенников — звонок “курьера” с просьбой продиктовать код из СМС. Злоумышленник сообщает о посылке и просит подтвердить “доставку” или “переназначение времени”. Иногда жертве предлагают перейти на “защищенный канал видеосвязи”, чтобы в режиме трансляции экрана украсть данные», — говорится в сообщении.
Помимо звонков, популярна схема с рассылкой поддельных уведомлений о доставке через мессенджеры и СМС. Сообщение содержит ссылку, ведущую на сайт-двойник, где любая введенная информация (данные карты или логины с паролями) мгновенно попадает к мошенникам. Такая же опасная ссылка может скрываться в спам-письмах, рекламе или даже в результатах поисковой выдачи.
Специалисты напоминают о главном правиле — никогда не передавать коды из СМС, пароли и данные карт по телефону и не переходить по подозрительным ссылкам. Настоящие службы доставки никогда не запрашивают эту информацию. Все операции подтверждаются только в их официальных приложениях или на сайтах. При малейшем подозрении положите трубку и сами перезвоните в компанию по номеру с ее официального сайта.
Напомним, что с начала года в Приморском крае зафиксировано более 4400 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий и направленных на хищение чужого имущества. Каждое пятое киберпреступление в крае было совершено в отношении пенсионеров — всего жертвами стали свыше 1300 пожилых людей.