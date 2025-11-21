Ричмонд
В Новосибирске осудили двух мужчин за разбойные нападения и кражу денег со счетов

Центральный районный суд Новосибирска приговорил двух местных жителей к лишению свободы за серию разбойных нападений и кражу, совершённую под видом просьбы «пополнить баланс телефона». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Суд установил, что в августе-сентябре 2022 года двое злоумышленников совершили два разбойных нападения на прохожих. Они подходили к потерпевшим в тёмное время суток и под предлогом просьбы позвонить или перевести небольшую сумму денег заводили их в безлюдные места.

Потерпевшие вводили пароль от банковского приложения, полагая, что речь идёт о небольшом переводе. Однако мужчины требовали отправить значительно крупные суммы, а в случае отказа угрожали ножом, направляя лезвие в сторону жертв. В результате потерпевшим был причинён ущерб более чем на 112 тысяч рублей.

Кроме того, 4 сентября 2022 года у одного из баров Новосибирска подсудимые попросили телефон у девушки под тем же предлогом. Когда она отвлеклась, мужчины перевели со счёта 50 тысяч рублей.

Суд назначил виновным наказание на сроки от 3 до 5 лет лишения свободы. Один из осуждённых будет отбывать наказание в колонии общего режима, второй — в строгом режиме.