В Новосибирске осудили двух мужчин за разбойные нападения и кражу денег со счетов

Суд установил, что в августе-сентябре 2022 года двое злоумышленников совершили два разбойных нападения на прохожих. Они подходили к потерпевшим в тёмное время суток и под предлогом просьбы позвонить или перевести небольшую сумму денег заводили их в безлюдные места.