Свежие фермерские продукты смогут купить жители и гости Владивостока

Ярмарки сельхозтоваров вновь развернут свои прилавки для жителей и гостей дальневосточной столицы в эти выходные. Торговля свежей продукцией состоится в разных районах города с 9:00 до 20:00.

Источник: НИА Владивосток

Как рассказали в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка, на ярмарках будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также мясной, молочной и рыбной продукции. Горожане также смогут приобрести домашние кулинарные изыски и сладости к чаю, отмечает пресс-служба мэрии.

В субботу, 22 ноября, домашняя продукция будет представлена на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.

В воскресенье, 23 ноября, ярмарка развернется по адресам: Жигура, 2б, Верхнепортовой, 2 г и Басаргина, 15.