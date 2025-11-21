Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: Киев и Европа не могут отвергнуть план США и будут тянуть время

Украинская сторона и европейские государства боятся испортить отношения с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона и европейские государства не могут полностью отвергнуть план Соединённых Штатов, касающийся урегулирования на Украине, в связи с этим они намерены «тянуть время», заявил шеф-редактор международного отдела британского телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

Он уточнил, что Киев и Европа боятся испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

«Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его всё же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — сказал Вагхорн, комментарий опубликован на сайте телеканала.

Напомним, пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана.

По данным Financial Times, Киев не согласен с рядом пунктов. При этом в Соединённых Штатах ожидают, что Зеленский план по Украине до четверга.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше