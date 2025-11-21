Sky News: Киев и Европа не могут отвергнуть план США и будут тянуть время

Украинская сторона и европейские государства не могут полностью отвергнуть план Соединённых Штатов, касающийся урегулирования на Украине, в связи с этим они намерены «тянуть время», заявил шеф-редактор международного отдела британского телеканала Sky News Доминик Вагхорн.
Он уточнил, что Киев и Европа боятся испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом.
«Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его всё же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — сказал Вагхорн, комментарий опубликован на сайте телеканала.
Напомним, пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана.
По данным Financial Times, Киев не согласен с рядом пунктов. При этом в Соединённых Штатах ожидают, что Зеленский план по Украине до четверга.