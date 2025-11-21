Новоселов оценил, в каком состоянии будет организм, если дожить до 150 лет

Вопрос о том, в каком состоянии будет находиться организм человека при дожитии до 150 лет, является одним из основных, заявил aif.ru врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни, вероятно, можно довести до 150 лет.
«В каком состоянии будет организм — это основной вопрос. Недавно из жизни ушел 39-й президент США Джимми Картер, он дожил до 100 лет. Но последние 10 лет проходили в болезни и немощи, он был зависим. В последние несколько лет родственники отказались от медицинской помощи, он находился на паллиативе. Это при том, что у президентов США высокий уровень обслуживания, медицины и так далее. Тут же мы видим Байдена, который, по сути, старик, и не просто старик, а больной старик с нарушением памяти, снижением интеллекта и т.д. Поэтому главный вопрос в дожитии до 150 лет заключается в том, как сохранить ментальную и физическую работоспособность, функциональность и независимость от помощи до последних дней», — пояснил Новоселов.
Он отметил, что достаточно большое количество людей, живших долго, последние годы были прикованы к постели.
«Фактически, это вегетативный образ жизни — туалет в памперсы, кормление с ложечки, поильнички и тому подобное. Разве это жизнь?» — резюмировал врач.