Жить 150 лет — мечта или реальность: геронтолог сказал, когда ждать рекорда

Вопрос о том, в каком состоянии будет находиться организм человека, дожившего до 150 лет, является одним из самых важных. Новоселов привел в пример 39-го президента США Джимми Картера, прожившего до 100 лет, но последние годы жизни проведшего в болезни и немощи. Этот пример поднимает важную проблему: стоит ли гнаться только за количеством прожитых лет, забывая о качестве жизни?