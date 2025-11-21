Жить 150 лет — мечта или реальность: геронтолог сказал, когда ждать рекорда

Президент России Владимир Путин не так давно заявил о возможном увеличении средней продолжительности жизни в будущем до 150 лет.
Эту тему глава государства поднимает не впервые — этот же вопрос он обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай в сентябре 2025 года.
Возможно ли продлить жизнь до 150 лет? И что нас ждет на пути к столь долгой жизни? Aif.ru спросил мнение у врача-геронтолога, гериатра и нейрофизиолога Валерия Новоселова.
Инвестиции в будущее долголетия.
Идея увеличения продолжительности жизни до 150 лет, безусловно, вдохновляет. Валерий Новоселов назвал ее «положительным призывом в будущее». Однако, по его словам, за мечтами должны стоять реальные действия.
Ключевым фактором успеха, по мнению эксперта, является вложение средств в развитие геронтологии как фундаментальной науки.
Новоселов подчеркивает, что при нынешней средней продолжительности жизни в России 73,5 года говорить о цифре в 150 лет преждевременно без серьезных инвестиций.
«Поэтому чтобы говорить про 150 лет, нужно также создавать факультеты, обучать врачей, биологов, содавать институты старения. И тогда все станет возможно», — пояснил врач.
Искусственные органы — не панацея.
В современном мире активно развиваются технологии выращивания искусственных органов, однако Валерий Новоселов относится к этой идее скептически в контексте увеличения продолжительности жизни до 150 лет. Врач пояснил, что «человек стареет не как клетка, не как орган, а как целая система».
«Есть понятие сенильности клеток (сенильные клетки — это поврежденные клетки, которые накапливаются с возрастом — ред.). Если мы будем менять органы, где будут более молодые клетки, то мы все равно будем помещать их в старый организм», — сказал Новоселов.
Проблема заключается в том, что если заменить старый орган на выращенный новый, он все равно будет помещен в старый организм, что приведет к его более быстрому старению.
«Вот возьмем мы молодое выращенное сердце и поставим в тело пожилого человека, моложе от этого он не станет», — пояснил Новоселов.
Иными словами, замена отдельных органов не решит проблему старения всего организма в целом.
Качество или количество — главный вопрос долголетия.
Вопрос о том, в каком состоянии будет находиться организм человека, дожившего до 150 лет, является одним из самых важных. Новоселов привел в пример 39-го президента США Джимми Картера, прожившего до 100 лет, но последние годы жизни проведшего в болезни и немощи. Этот пример поднимает важную проблему: стоит ли гнаться только за количеством прожитых лет, забывая о качестве жизни?
«В каком состоянии будет организм — это основной вопрос», — подчеркнул Новоселов.
Он также упомянул нынешнего президента США Байдена, отмечая признаки нарушения памяти и снижения интеллекта.
«Поэтому главный вопрос в дожитии до 150 лет заключается в том, как сохранить ментальную и физическую работоспособность, функциональность и независимость от помощи до последних дней», — пояснил Новоселов.
Многие долгожители, к сожалению, последние годы жизни проводят в постели, нуждаясь в постоянном уходе.
«Фактически, это вегетативный образ жизни — туалет в памперсы, кормление с ложечки, поильнички и тому подобное. Разве это жизнь?» — задается вопросом врач.
Таким образом, стремление к долголетию должно сопровождаться заботой о качестве жизни и сохранении здоровья на протяжении всего жизненного пути.