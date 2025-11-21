Врачи чудом спасли половой орган маленького ребенка после варварского обрезания

В Индии трехлетний мальчик лишился полового органа после неудачного обрезания, выполненного местным парикмахером в антисанитарных условиях. Детали истории были опубликованы в Indian Journal of Plastic Surgery.
Как выяснилось, инцидент произошел в одном из населенных пунктов штата Уттар-Прадеш. По данным врачей Университета короля Георга в Лакхнау, процедура, которую в регионе нередко проводят неквалифицированные «хатимы» (парикмахеры), закончилась ампутацией пениса. Ребенка доставили в больницу спустя восемь часов, сохранив оторванную часть тела.
Хирурги приняли решение пересадить орган единым блоком. Восстановить крошечные артерии не удалось, однако медики смогли подключить одну вену и зафиксировали успешное приживление тканей. Кровоснабжение постепенно восстановилось за счет окружающих структур. Врачи подчеркивают, что подобная тактика использовалась вынужденно, но оказалась эффективной.
По данным специалистов, этот случай поднимает проблему неквалифицированных вмешательств, которые в отдельных регионах по-прежнему выполняют брадобреи вне медицинских условий. При таких процедурах резко возрастает риск тяжелых осложнений — от инфекций до потери органов.
Медики напоминают: даже при отсутствии возможности провести микрохирургию шансы на спасение остаются, если ребенка и ампутированную ткань быстро доставить в профильный стационар.
