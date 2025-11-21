Работу молочной компании в Новосибирске приостановили на 60 суток

На днях специалисты провели повторную проверку и увидели, что ранее выявленные нарушения устранили не полностью. Поэтому компанию вновь привлекли к административной ответственности. Суд пришел к выводу, что произведенная в подобных условиях продукция может нести опасность для жизни и здоровья потребителей, и приостановил деятельность предприятия на 60 суток.