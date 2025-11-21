Работу молочной компании в Новосибирске приостановили на 60 суток

Работу молочной компании, расположенной в Дзержинском районе Новосибирска, приостановили на 60 суток из-за нарушения требований технического регламента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Ранее специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выявили, что на стенах и напольном покрытии предприятия имеются повреждения, что мешает нормальной уборке и дезинфекции. Кроме того, на инструментах и оборудовании компании была грязь и ржавчина.
— По данному факту компанию привлекли к административной ответственности и обозначили срок для устранения недостатков, — добавили в ведомстве.
На днях специалисты провели повторную проверку и увидели, что ранее выявленные нарушения устранили не полностью. Поэтому компанию вновь привлекли к административной ответственности. Суд пришел к выводу, что произведенная в подобных условиях продукция может нести опасность для жизни и здоровья потребителей, и приостановил деятельность предприятия на 60 суток.
Судебный пристав-исполнитель выехала на производство и опечатала оборудование и помещения. Если компания самовольно возобновит деятельность, то ее ждет более суровое наказание.