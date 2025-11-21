Ричмонд
Свердловчанин, натравивший питбуля на самоеда, получил новую уголовку

Против жителя Сухого Лога (Свердловская область) Артема Черепанова, чей питбуль напал на самоеда, возбудили новое уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

Инцидент с собаками произошел прошлой весной.

«Против Черепанова возбуждено дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Дело уже передано в суд для разбирательства», — сказал собеседник агентства. Судя по сайту городского суда, дело по существу пока что рассматривать не начали — произошел отвод судьи.

Ранее против мужчины было возбуждено дело о хулиганстве, жестоком обращении с животными и побоях. Следствие считает, что Черепанов якобы специально натравил пса на собаку оппонента из-за спора на машину. Инцидент произошел в марте 2024 года. Погруженный в тему источник URA.RU говорил, что конфликт мог спровоцировать сам потерпевший.

«В “Пятерочке” он провоцировал Артема, вооружившись бутылкой, и преградил ему путь с собакой. Определенно между ними был конфликт. Но в таком случае, если зачинщиком ссоры был потерпевший, то обвиняемый не может быть привлечен к ответственности за совершение преступления в отношении такого потерпевшего из хулиганских побуждений. Нужно выяснять, кто был инициатором и для чего это делалось», — заявлял собеседник URA.RU.

В июле дело было приостановлено из-за тяжелой болезни Черепанова. Осенью его возобновили. Подсудимого отправили на психиатрическую экспертизу, ее результатов пока нет.