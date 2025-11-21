В Омск не пустили полтонны красной рыбы из Казахстана

На таможенном посту «Исилькульский» был задержан автомобиль, следовавший из Костанайской области Республики Казахстан в Новосибирск. В ходе досмотра транспортного средства было установлено несоответствие фактического груза заявленному в документах. Вместо обещанной по документам партии щуки, в автомобиле находились 19 мешков со свежемороженым лососем общим весом 492 килограмм. При этом маркировка и сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции, отсутствовали.