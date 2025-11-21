Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск не пустили полтонны красной рыбы из Казахстана

Девятнадцать мешков со свежемороженым лососем пришлось утилизировать из-за отсутствия документов.

Источник: Комсомольская правда

Незаконный ввоз на территорию Омской области красной рыбы предотвратили сотрудники омского Россельхознадзора. Лосось из Казахстана не имел документов, подтверждающих его происхождение и безопасность.

На таможенном посту «Исилькульский» был задержан автомобиль, следовавший из Костанайской области Республики Казахстан в Новосибирск. В ходе досмотра транспортного средства было установлено несоответствие фактического груза заявленному в документах. Вместо обещанной по документам партии щуки, в автомобиле находились 19 мешков со свежемороженым лососем общим весом 492 килограмм. При этом маркировка и сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции, отсутствовали.

В силу указанной причины, специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области партия лосося была изъята и направлена на утилизацию.