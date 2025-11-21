Ричмонд
Квартиру Максаковой* выставили на продажу за 200 миллионов рублей

На рынке недвижимости появились апартаменты певицы Марии Максаковой-Игенбергс* за 200 миллионов рублей. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале 112.

— Квартиру по индивидуальному проекту продают в комплекте с великолепным вид на набережную и гостиницу "Украина, — сказано в одном из сервисов недвижимости.

Несмотря на заявленную стоимость, подобные объекты пользуются спросом среди представителей элиты Москвы. Поэтому цена полностью оправдана.

Четыре года назад квартира даже подвергалась краже — тогда же был нанесен ущерб в размере около 500 тысяч долларов, уточнили в публикации.

30 сентября столичный Пресненский районный суд заочно приговорил оперную певицу к 4,5 года колонии в рамках уголовного дела по статье о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

Следователи 29 июля объявили Максакову* в розыск. Уголовное дело в отношении артистки возбудили в сентябре 2024 года.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.