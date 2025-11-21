ГИБДД Приморья ежедневно выявляет более 20 пьяных водителей

«Мы отмечаем, что в крае стало меньше ДТП, совершенных пьяными водителями, в то время как выявлять их за рулем стали больше. В этом году в 30 смертельных авариях погибли 33 человека, это наполовину меньше, чем в прошлом году. В целом, фиксируется незначительное число ДТП, а также число погибших и раненых в них», — рассказал он.