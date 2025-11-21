ГИБДД Приморья ежедневно выявляет более 20 пьяных водителей

Как сообщил врио начальника Управления ГИБДД по Приморскому краю Юрий Колесников, ежедневно сотрудники дорожно-патрульной службы выявляют 20 — 25 водителей в состоянии опьянения.
«Мы отмечаем, что в крае стало меньше ДТП, совершенных пьяными водителями, в то время как выявлять их за рулем стали больше. В этом году в 30 смертельных авариях погибли 33 человека, это наполовину меньше, чем в прошлом году. В целом, фиксируется незначительное число ДТП, а также число погибших и раненых в них», — рассказал он.
Юрий Колесников еще раз подчеркнул, что нет нормы алкоголя, употребив которую, можно садиться за руль: «На вопрос, сколько можно выпить и сесть за руль, отвечаю — нисколько. Ни банки пива перед ездой, ни накануне более крепкого спиртного — любой алкоголь в любом количестве дает опьянение».
ГИБДД ежесуточно проводит работу по выявлению нетрезвых рулевых. Это патрулирование дорог, специальные рейды. Наиболее усиленные мероприятия организуются в преддверии выходных и в выходные дни — именно тогда совершается наибольшее число аварий, спровоцированных пьяными водителями, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
С начала года наказаны за нетрезвую езду более 6 тысяч человек, несколько десятков привлечены к уголовной ответственности, более 200 транспортных средств изъято по решению суда.