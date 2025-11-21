Ричмонд
ГИБДД Приморья ежедневно выявляет более 20 пьяных водителей

В Приморском крае ежесуточно сотрудники ГИБДД останавливают не менее 20 водителей в состоянии опьянения. При этом в регионе снизилось число ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей.

Источник: НИА Владивосток

Как сообщил врио начальника Управления ГИБДД по Приморскому краю Юрий Колесников, ежедневно сотрудники дорожно-патрульной службы выявляют 20 — 25 водителей в состоянии опьянения.

«Мы отмечаем, что в крае стало меньше ДТП, совершенных пьяными водителями, в то время как выявлять их за рулем стали больше. В этом году в 30 смертельных авариях погибли 33 человека, это наполовину меньше, чем в прошлом году. В целом, фиксируется незначительное число ДТП, а также число погибших и раненых в них», — рассказал он.

Юрий Колесников еще раз подчеркнул, что нет нормы алкоголя, употребив которую, можно садиться за руль: «На вопрос, сколько можно выпить и сесть за руль, отвечаю — нисколько. Ни банки пива перед ездой, ни накануне более крепкого спиртного — любой алкоголь в любом количестве дает опьянение».

ГИБДД ежесуточно проводит работу по выявлению нетрезвых рулевых. Это патрулирование дорог, специальные рейды. Наиболее усиленные мероприятия организуются в преддверии выходных и в выходные дни — именно тогда совершается наибольшее число аварий, спровоцированных пьяными водителями, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

С начала года наказаны за нетрезвую езду более 6 тысяч человек, несколько десятков привлечены к уголовной ответственности, более 200 транспортных средств изъято по решению суда.