Новоселов сказал, помогут ли искусственные органы продлить жизнь до 150 лет

«Дело в том, что человек стареет не как клетка, не как орган, а как целая система. Есть понятие сенильности клеток (сенильные клетки — это поврежденные клетки, которые накапливаются с возрастом — ред.). Если мы будем менять органы, где будут более молодые клетки, то мы все равно будем помещать их в старый организм. Это приведет клетки молодого органа к еще более сенильному фенотипу. Вот возьмем мы молодое выращенное сердце и поставим в тело пожилого человека, моложе от этого он не станет», — сказал Новоселов.