Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новоселов сказал, помогут ли искусственные органы продлить жизнь до 150 лет

Врач объяснил, в чем проблема использования искусственно выращенных органов.

Источник: Аргументы и факты

Выращивание искусственных органов и замена их в организме не поможет продлить жизнь человека до 150 лет, заявил aif.ru врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Дело в том, что человек стареет не как клетка, не как орган, а как целая система. Есть понятие сенильности клеток (сенильные клетки — это поврежденные клетки, которые накапливаются с возрастом — ред.). Если мы будем менять органы, где будут более молодые клетки, то мы все равно будем помещать их в старый организм. Это приведет клетки молодого органа к еще более сенильному фенотипу. Вот возьмем мы молодое выращенное сердце и поставим в тело пожилого человека, моложе от этого он не станет», — сказал Новоселов.

Врач добавил, что относится к использованию выращенных органов для увеличения продолжительности жизни с большим скепсисом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни, вероятно, можно довести до 150 лет.

Новоселов назвал условие, при котором это может быть возможно.