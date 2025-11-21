Все вывески в РФ с марта 2026 года должны обязательно быть на русском языке

С марта 2026 года в России все надписи на вывесках, указателях и табличках должны быть сделаны на русском языке. При этом они могут дублироваться на языках народов РФ или на иностранных языках в случае необходимости. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта, напомнила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.