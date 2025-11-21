Все вывески в РФ с марта 2026 года должны обязательно быть на русском языке

С марта 2026 года в России все надписи на вывесках, указателях и табличках должны быть сделаны на русском языке. При этом они могут дублироваться на языках народов РФ или на иностранных языках в случае необходимости. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта, напомнила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
«В закон “О защите прав потребителей” внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях, табличках», — сказала она РИА Новости.
Речь идёт о надписях «открыто/закрыто», «распродажа», «цена», «вход/выход», «касса», «скидки» и так далее, уточнила депутат.
При этом иностранные слова, написанные хоть кириллицей, хоть латиницей, можно сохранять, если это товарные знаки и знаки обслуживания.
Также внесены поправки, которые запрещают давать жилым комплексам и микрорайонам названия, звучащие на иностранный манер.