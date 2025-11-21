Специалист по пещерам вынес вердикт по делу Усольцевых

«Современному человеку в природе выжить сложно. Он потерял навык добывания еды в диких условиях. Чтобы выжить зимой, нужно охотиться. Но только как, если нет даже того же ружья? Зимой в Красноярском крае холодно, поэтому важно уметь разводить огонь. То есть нужно постоянно поддерживать огонь», — заявил Долотов. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.