Вооружённые силы Украины рискуют остаться без личного состава, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что у Киева «закончатся люди».
«Вероятно, конфликт завершится, когда у Украины просто закончатся люди. У Запада подходят к концу запасы боеприпасов, а РФ продолжает наращивать силы во всех категориях», — сказал Дэвис.
Напомним, постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что украинские войска несут огромные потери, а солдаты ВСУ массово бегут с поля боя. По его словам, Киев хочет использовать прекращение огня для передышки ВСУ.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Кроме того, он заявил, что российские военные взяли под контроль свыше 80 процентов Волчанска и 70 процентов Красноармейска.