Подполковник Дэвис: ВСУ останутся без личного состава

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Кроме того, он заявил, что российские военные взяли под контроль свыше 80 процентов Волчанска и 70 процентов Красноармейска.