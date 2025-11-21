В Омске Ги Буше останется тренером «Авангарда» из-за поддержки семьи

«Он не скучает. Его семья полностью поддерживает его здесь. Насколько я понимаю, в этом и заключается отличие от ситуации с Бенуа (Бенуа Гру — канадский экс-тренер челябинского “Трактора” — прим. ред). Тот скучал по семье и хотел быть с ней, а у Ги наоборот — семья мотивирует его работать и получать удовольствие от работы. Для него это смысл жизни. Они говорят ему: работай, доказывай, показывай результат. Поэтому о возможном уходе он не думает», — отметил Сопин в интервью «Спорт-Экспрессу».