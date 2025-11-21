Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске Ги Буше останется тренером «Авангарда» из-за поддержки семьи

Генеральный менеджер омского клуба заявил, что главный тренер не планирует покидать команду, а его семья поддерживает его решение остаться в Омске.

Источник: Om1 Омск

После неожиданной отставки главного тренера челябинского «Трактора» генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопросы о будущем главного тренера команды, Ги Буше. По его словам, канадский специалист не собирается уходить из клуба, так как его семья полностью поддерживает его пребывание в Омске.

«Он не скучает. Его семья полностью поддерживает его здесь. Насколько я понимаю, в этом и заключается отличие от ситуации с Бенуа (Бенуа Гру — канадский экс-тренер челябинского “Трактора” — прим. ред). Тот скучал по семье и хотел быть с ней, а у Ги наоборот — семья мотивирует его работать и получать удовольствие от работы. Для него это смысл жизни. Они говорят ему: работай, доказывай, показывай результат. Поэтому о возможном уходе он не думает», — отметил Сопин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Генеральный менеджер также подчеркнул, что возможный уход тренера будет связан только с серьёзными проблемами в игровой форме команды и неудовлетворительными результатами.