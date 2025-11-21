Прокисший суп и мертвая мышь: родители пожаловались на частную школу в Алматы

Дочь Карлыгаш Тагаевой в этом году пошла в первый класс частной школы. Однако за три месяца уже трижды пришлось забирать девочку прямо с уроков. Она жаловалась на боли в животе, её рвало, и поднималась температура.
Врачи говорили, что это отравление. Как выяснилось позже, их случай не единичный. «Ребёнок утром здоровый был. А эти звонки поступали после обеденного времени. Я никак не думала, что это с пищей связано. Но так как буквально вчера, вы как слышите, было отравление. Не один ребёнок отравился, и поэтому уже родители возмущены», — заявила женщина.
За школу ежемесячно платят 150 тыс. тенге — в эту сумму входит и питание. На кухню поступали жалобы: порции маленькие, несвежие овощи, в тарелке часто находят волосы. Последней каплей стали гороховый суп на обед с кислым запахом и мёртвая мышь на территории столовой.
«Мы с того года боремся, и всегда это было. То есть мы подходим к директору и говорим: “Исправьте, вот это неправильно, это…” Директор говорит: “Да-да-да”, выпроваживает, а по факту ничего не меняется. То есть качество питания очень низкое», — пожаловалась Назерке Сейтбекова.
Кислый запах у супа директор объяснил тем, что неправильно замочили горох. А вообще, каждое блюдо перед подачей проверяет медсестра. Но в тот день ничего подозрительного не заметила. «Ей просто показалось, что вроде бы нормально. А потом, когда начали разливать суп, в этот момент пошёл запах, и мы сразу предприняли меры. На следующей неделе у нас будет новый оператор, новое меню. Мы это всё покажем родителям, с ними отработаем. И составим новую бракеражную комиссию, в которую будут входить непосредственно родители учеников», — объяснил генеральный директор ТОО Abroy School Канат Ахмедов.
Высказался он и о мышах — грызуны бегут с поля, но в школе, говорит, регулярно проводят дератизацию. Наведаются в учебное заведение теперь и санврачи. В СЭС нам ответили, что это первое заявление от родителей учеников этой школы. А пока администрация ожидает ревизоров, столовую полностью закрыли.