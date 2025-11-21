Прокисший суп и мертвая мышь: родители пожаловались на частную школу в Алматы

Кислый запах у супа директор объяснил тем, что неправильно замочили горох. А вообще, каждое блюдо перед подачей проверяет медсестра. Но в тот день ничего подозрительного не заметила. «Ей просто показалось, что вроде бы нормально. А потом, когда начали разливать суп, в этот момент пошёл запах, и мы сразу предприняли меры. На следующей неделе у нас будет новый оператор, новое меню. Мы это всё покажем родителям, с ними отработаем. И составим новую бракеражную комиссию, в которую будут входить непосредственно родители учеников», — объяснил генеральный директор ТОО Abroy School Канат Ахмедов.