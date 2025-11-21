В России мужчина получил срок за подготовку терактов против военных

Согласно материалам дела, мужчина 1988 года рождения вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещённую на территории РФ, установил связь с куратором в Telegram и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика. В дальнейшем он планировал теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, получив и изучив инструкцию по изготовлению взрывного устройства.