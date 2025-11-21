Ричмонд
В России мужчина получил срок за подготовку терактов против военных

Житель Камчатского края приговорён к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку терактов против военнослужащих.

Как сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю, Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным по статьям об участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и сотрудничестве с иностранной организацией.

Согласно материалам дела, мужчина 1988 года рождения вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещённую на территории РФ, установил связь с куратором в Telegram и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика. В дальнейшем он планировал теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, получив и изучив инструкцию по изготовлению взрывного устройства.

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения. Осуждённый также лишён права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что убийца Талькова сразу после выстрела спрятал револьвер в сливном бачке унитаза.

