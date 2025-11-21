Ричмонд
«Китай тоже может навредить нам»: Каллас пожаловалась на бессилие ЕС перед Пекином

Каллас: Возможности Евросоюза для давления на Китай ограничены.

Источник: Комсомольская правда

Возможности Евросоюза для давления на Китай в контексте украинского конфликта ограничены. У ЕС и КНР есть связи, поэтому в случае давления Пекин тоже может навредить Европе. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Китай тоже может навредить вам, и в этом проблема… Если вы не готовы платить ту цену, которую он вам навяжет, то вам будет трудно действовать», — заявила Каллас.

По ее словам, Пекин ведет себя очень умно, наращивая свое геополитическое влияние. Потому Япония, Австралия, Британия, США должны объединить действия против КНР.

Ранее Каллас заявила, что у Евросоюза (ЕС) имеется только один «план действий» в отношении конфликта на Украине: ослаблять Москву и поддерживать Киев.

Говоря о «плане США по урегулированию конфликта на Украине», глава евродипломатии отметила, что ни одно государство-член ЕС и ни один представитель союза не принимали участия в разработке документа.

