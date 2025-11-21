Ричмонд
В Свердловской области для будущих мам увеличат число срочных родильных залов

На Среднем Урале станет больше мест для экстренных родов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области становится больше мест, где будущим мамам могут быстро помочь, если роды начались неожиданно. Сейчас таких срочных родильных залов 18, а скоро их будет 28. Их организуют на базе уже работающих роддомов в разных городах области. Об этом в эфире программы на телеканале ОТВ рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

— Эти залы созданы для экстренных случаев. Они нужны, чтобы женщине могли немедленно оказать помощь, если роды начались внезапно, — объяснила Татьяна Савинова.

При этом сами роддома, как, например, в Ревде, не закрываются — они просто начинают работать в новом, «срочном» режиме. Бывает, что в таких небольших пунктах рожают всего несколько человек в год, но главное — помощь всегда готова оказать в любой момент.

Статистика показывает, что сегодня большинство женщин предпочитают рожать в крупных медицинских центрах. В маленьких роддомах (первого уровня) появляется на свет всего 1% детей. Почти половина — 47% — рождается в больницах второго уровня, например, в Первоуральске. А больше половины — 52% — выбирают современные перинатальные центры.

Такой подход, когда основные роды принимают в хорошо оснащенных клиниках, уже дает результат. В этом году в области зафиксировали самый низкий уровень младенческой смертности. Увеличение числа срочных родильных залов не означает, что кому-то придется рожать в машине по дороге в больницу. Система настроена так, чтобы каждая женщина получила помощь там, где это необходимо, и в безопасных условиях.