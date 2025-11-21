Ричмонд
«Весьма перспективно»: в Африке заинтересовались российской водкой

Посол Амбаров: в ЮАР прорабатывают пробные поставки водки из России.

Источник: Комсомольская правда

Российская водка пользуется большим спросом в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил посол РФ в стране Роман Амбаров в интервью РИА Новости.

«В торговле между Россией и ЮАР данное направление также весьма перспективно, мы работаем над ним», — отметил он.

Дипломат также рассказал, что сейчас прорабатывается организация пробных поставок водки в ЮАР. Амбаров добавил, что российская водка уже экспортируется во многие страны и считается эталоном в своей категории.

Недавно стало известно, что производство водки в России сократилось на 5,6% за период январь-октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 60,76 млн декалитров. Ранее KP.RU сообщил, что на фоне сокращения производства алкогольной продукции цены на водку и игристые вина вырастут.