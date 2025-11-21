«Весьма перспективно»: в Африке заинтересовались российской водкой

Недавно стало известно, что производство водки в России сократилось на 5,6% за период январь-октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 60,76 млн декалитров. Ранее KP.RU сообщил, что на фоне сокращения производства алкогольной продукции цены на водку и игристые вина вырастут.