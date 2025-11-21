Ричмонд
«Туда нельзя!»: в Омске запретят левые повороты на двух популярных перекрестках

Изменения запланированы на пересечениях улиц Орджоникидзе — Яковлева и Мельничная — Талалихина.

Источник: Комсомольская правда

О корректировке в схемах организации дорожного движения на двух ключевых перекрестках сообщали в департаменте транспорта администрации Омска. Левые повороты будут запрещены на пересечениях улиц Орджоникидзе — Яковлева и Мельничная — Талалихина.

Специалисты омской мэрии внесли корректировки в схемы организации дорожного движения на двух ключевых перекрестках. Под запланированное изменение попадает перекресток улиц Орджоникидзе и Яковлева — запрет левого поворота по улице Орджоникидзе при движении от улицы Третьяковской, а также перекресток улиц Мельничной и Талалихина — запрет левого поворота по улице Талалихина в направлении улицы Перова.

В мэрии объяснили запрет устранением аварийно-опасных участков, которыми были признаны данные перекрестки по результатам анализа ДТП за 2024 год. Когда начнет действовать запрет, в администрации не уточнили.