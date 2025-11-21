«Туда нельзя!»: в Омске запретят левые повороты на двух популярных перекрестках

Специалисты омской мэрии внесли корректировки в схемы организации дорожного движения на двух ключевых перекрестках. Под запланированное изменение попадает перекресток улиц Орджоникидзе и Яковлева — запрет левого поворота по улице Орджоникидзе при движении от улицы Третьяковской, а также перекресток улиц Мельничной и Талалихина — запрет левого поворота по улице Талалихина в направлении улицы Перова.