Казахстанка стала лауреатом премии «Содружество моды» в России

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. В России проходит форум «Содружество моды», сообщили в Совете Федерации РФ.
В Санкт-Петербург съехались представители легкой промышленности, креативной индустрии и парламентарии государств СНГ. И как заявила председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко, в 2025 году форум вышел не только за пределы Содружества, но и за границы Евразии.
«Мир моды становится по‑настоящему многополярным. Как уже отмечалось на полях форума, монополия западных брендов уходит в прошлое. Это очевидно. А для дизайнеров, предприятий из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, наоборот, открываются новые возможности. И в этих условиях вам, представителям отрасли легкой и текстильной промышленности, моды, креативных индустрий, безусловно, полезно общаться, обмениваться идеями, опытом, новыми подходами», — сказала Валентина Матвиенко.
Главная цель форума — наладить международный диалог и создать большое, сплоченное сообщество профессионалов, подчеркнула она. Новацией 2025 года стал запуск образовательного акселератора, а также учреждение премии «Содружество моды».
Визитной карточкой форума стал особый акцент на обращение «к корням», к национальному, культурному коду наших стран, подчеркнула глава Совфеда.
«Сейчас модно не подражать кому‑то, а создавать собственные, самобытные образы на основе традиционных канонов красоты, элементов национальных костюмов, нематериального культурного наследия. Я бы назвала это “модным суверенитетом”. И мы видим, что люди с удовольствием приобретают одежду, обувь, аксессуары нашего собственного производства», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Также на форуме состоялось вручение премии «Содружество моды» в номинации «За вклад в развитие международного сотрудничества».
Лауреатами стали вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Республики Казахстан Инна Апенко, председатель Центральноазиатского Союза Дизайнеров Камола Гулямова, основатель Fashion Group TZ, Tajikistan Fashion Week Тохир Ибрагимов.