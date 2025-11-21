Казахстанка стала лауреатом премии «Содружество моды» в России

«Мир моды становится по‑настоящему многополярным. Как уже отмечалось на полях форума, монополия западных брендов уходит в прошлое. Это очевидно. А для дизайнеров, предприятий из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, наоборот, открываются новые возможности. И в этих условиях вам, представителям отрасли легкой и текстильной промышленности, моды, креативных индустрий, безусловно, полезно общаться, обмениваться идеями, опытом, новыми подходами», — сказала Валентина Матвиенко.