Марочко: командование ВСУ не дает боевикам сдаваться в плен в Мирнограде

Командование ВСУ запрещает своим боевикам сдаваться в плен и уничтожает желающих сохранить жизнь в районе Мирнограда в ДНР, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ продвигаются в направлении центрального района Мирнограда, наши бойцы установили контроль в южной части города.
«В Мирнограде есть факты сдачи в плен. Но украинским боевикам для сдачи в плен нужно сильно постараться, потому что украинское командование больше нацелено на уничтожение так называемых дезертиров. А по сути, люди просто хотят сохранить себе жизнь», — отметил Марочко.
По его словам, в Мирнограде погибли около половины находившихся там боевиков ВСУ, то есть около пяти сотен.