Названы симптомы, по которым можно заподозрить нехватку витамина С у детей

Недостаток витамина С у детей встречается довольно часто, особенно в холодное время года, когда свежих овощей и фруктов становится меньше. Врач-педиатр и неонатолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Русакова рассказала KP.RU о признаках нехватки этого микроэлемента.
— Дефицит витамина С — самое распространенное явление. Это связано с двумя основными проблемами: снижением потребления в пищу свежих овощей и фруктов (особенно зимой и весной). А также любовью к фастфудам и тщательной тепловой обработке овощей (только варим-запекаем, но не едим сырыми), — пояснила врач.
Недостаток витамина С может вызвать ряд неприятных симптомов. По словам эксперта, дети становятся более уязвимыми к усталости, появляется болезненность, слабость, быстрая утомляемость и снижение аппетита. Кроме того, сосуды становятся ломкими, из-за чего нередко кровоточат десны, а на коже появляются синяки и мелкие кровоизлияния.
Главными источниками витамина С являются шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, капуста, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые. Особенно много его находится в кожуре, листьях и наружных слоях плодов, поэтому не стоит ограничиваться только мякотью.