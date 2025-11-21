От мокрого снега до дождя: что ждать от погоды жителям Башкирии в конце недели

В субботу, 22 ноября, пройдет небольшой снег, который постепенно сменится дождем. В северных районах днем осадки усилятся. Ночью и утром местами возможны гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода, а на дорогах — гололедица. На юго-востоке региона значительных осадков не предвидится. Ветер умеренный, южного направления. Ночью будет 0…-5 градусов, при прояснениях до −10, днем воздух прогреется до +2…+7.