От мокрого снега до дождя: что ждать от погоды жителям Башкирии в конце недели

Сегодня, 21 ноября, в Башкирии осадков практически не ожидается, только в юго-восточных районах ночью возможны небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах кое-где сохранится гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока со средней силой. Днем термометры покажут −2…+3.
В субботу, 22 ноября, пройдет небольшой снег, который постепенно сменится дождем. В северных районах днем осадки усилятся. Ночью и утром местами возможны гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода, а на дорогах — гололедица. На юго-востоке региона значительных осадков не предвидится. Ветер умеренный, южного направления. Ночью будет 0…-5 градусов, при прояснениях до −10, днем воздух прогреется до +2…+7.
Небольшие дожди пройдут по территории республики в воскресенье, 23 ноября, на севере они будут более интенсивными. В юго-восточных районах осадков практически не будет. Ветер сохранится умеренный, южного направления. Температура ночью +1…+6, днем столбики термометров поднимутся до +4…+9 градусов.
