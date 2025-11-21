Европа пытается пробраться на переговоры по Украине: дипломат перечислил самых активных

Три европейские страны, Франция, ФРГ и Великобритания, намерены приять участие в переговорах по урегулированию украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает сайт «Известия».
Как отметил собеседник издания, европейские интересы хотят представлять не еврочиновники, а отдельные страны.
«В частности, в дискуссии могли бы принять участие Франция, Великобритания (как постоянные члены Совета Безопасности ООН) и Германия», — рассказал собеседник издания.
Накануне сообщалось, что Евросоюз находится в панике из-за вероятности заключения мира на Украине после того, как США представили Зеленскому свое предложение по урегулированию конфликта.
Лидеры европейских стран недовольны мирным планом США по Украине, поэтому обязательно попытаются сорвать его реализацию, предупредили во Франции.